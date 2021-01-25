財政部25日公布最新一期2020年11-12月統一發票中獎號碼，統一超商宣布，本期共開出2名千萬大獎得主，其中一人在台北市大安區恆安門市共購買155元的民生用品、CITY CAFE及大亨堡；另一人在台北市中山區松怡門市購買25元茶飲，就幸運中千萬大獎！

另外，特獎200萬元部分共有2名得獎者，一人在高雄市左營區巨漢門市購買共123元的礦泉水、民生用品；一人在台南市中西區頂美門市購買95元的民生用品。

本期統一超商還有3名雲端發票專屬獎百萬得主，一人在台中市北區元保門市購買茶飲、汽水共花費93元；一人在台北市中山區農安門市購買飯糰花費33元；一人在台北巿南港區昆陽門市購買茶飲、便當、麵包共花費149元。

統一超商表示，即日起至6月30日止，持中獎發票到6,000家7-ELEVEN兌換，可選擇3種兌換方式，還能額外獲得5～10％回饋。

此外，統一超商表示，響應無紙化消費趨勢，OPEN POINT會員消費除了報電話號碼、刷會員條碼方式可以存會員載具外，亦可使用OPEN POINT錢包、icash Pay支付、累點、存發票三合一服務。

統一超商說，即日起OPEN POINT會員載具首度跨出7-ELEVEN，新增康是美、速邁樂加油中心二大通路，包含紙本或雲端電子發票存OPEN POINT 會員載具可自動對獎、簡訊/推播提醒中獎外，OPEN POINT APP發票日誌同步推出存發票加贈點活動，參與活動的每位會員2月最高可免費獲得18點OPEN POINT點數，活動總點數200萬點送完為止。

(工商 )