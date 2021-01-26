國內疫情升溫，不過台灣民眾卻兩樣情，北部民眾出門口罩戴緊緊，中南部人潮聚集的商圈、鬧區卻宛如平行世界般，至少有3成民眾未戴口罩，台中巿民認為，出現北中差異是因台北人比較嚴謹，還有小黃運將透露，雖然指揮中心早規定搭計程車要戴口罩，但還是有很多乘客堅持不戴。

據《東森新聞》報導，直擊台中勤美商圈，因現正值寒假期間，許多學生紛紛出籠，使得商圈人潮比平常還要多，放眼望去有的是口罩只戴一半，有的甚至乾脆不戴，有民眾認為在室外沒必要戴口罩，表示「台中的疫情沒這麼緊張，是台北人比較嚴謹。」

被稱為美食天堂的一中商圈，至少有3成民眾未佩戴口罩，一名女學生表示，北部人大多仰賴大眾交通運具，戴的機率比較高，但在一中商圈大家是來吃東西，若要戴口罩，還要脫脫戴戴非常麻煩，因此就索性不戴了。

高雄則有部分乘客搭乘輕軌時，因未佩戴口罩，遭站務員勸導；另外，小黃運將也無奈表示，仍有許多乘客不願戴口罩，但為了保護自己都會將口罩戴好戴滿，不過，自從部立桃園醫院爆發群聚感染後，戴口罩的人有變多。

(中時新聞網)