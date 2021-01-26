NBA宣布七六人先發中鋒恩比德和金塊禁區悍將約基奇分別當選上周東西區最佳球員。

恩比德職業生涯第5次獲得單周最佳，成為七六人隊史上僅有的三位至少5次拿到單周最佳的球員，另外兩人分別是已經退役的「惡漢」巴克利（6次）與「戰神」艾佛森（20次）。

上周恩比德率領七六人取得3連勝佳績，期間場均繳出37.7分、11.7籃板、2.0助攻數據。值得一提的是，恩比德成為自1967年「大帥」張伯倫之後，第一位連續3場都至少攻下33分並且抓下10籃板的費城球員。

約基奇職業生涯第7次榮膺單週最佳殊榮，追平英格利甚，並列隊史第二。上周約基奇率領金塊同樣是3戰全勝，場均29.0分、14.7籃板、6.7助攻、1.7抄截，投籃命中率52.2%。

憑藉上周3連勝，金塊本季勝率終於超過50%。上周金塊首戰面對雷霆，約基奇得到27分、12籃板、6助攻，這是他職業生涯第一次在上場不到28分鐘的情況下拿下至少27分、12籃板、6助攻。

緊接著金塊在經過延長賽後擊退太陽，約基奇砍下31分、10籃板、8助攻；「背靠背」再戰太陽，金塊又在鏖戰兩度延長後險勝，約基奇貢獻29分、22籃板、6助攻，22籃板創個人職業生涯單場新高。本季至今約基奇以中鋒的身分在聯盟助攻榜上高居第一，實在太不可思議了。

(中時 )