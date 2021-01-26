據悉，由於韓國政府力推減少傳統煤炭發電的依賴性，與要求電力業者再提供較低廉電費。相關業者認為，這對韓國五家國有電力公司來說，2021年將會是個不好過的一年。

根據韓國這五家國有電力公司2021內部預算案來推估，包括東南電力(Korea South-East Power)，中部電力(Korea Midland Power)，西部電力(Korea Western Power)，南方電力(Korea Southern Power)與東西電力(Korea East-West Power)，初估共將虧損1.3兆韓元，近12億美元。

其中，韓國東南電力預估虧損金額約三千五百億韓元最多，其他同業燒的錢可能都在兩千億韓元左右。

韓國電力(Korea Electric Power)是上列五家國有電力業者的直屬管轄頂頭上司。

相關業內人士指稱，由於韓國政府正積極降低對燃煤發電的依賴性，希望能幫助減少造成環境汙染的溫室效應和微塵。政府立意雖良好，但實際面來說，國際原油價格一直委靡不振，低廉電價環境已成形，加上現在政府又要推行新能源政策，勢必會讓這一些供電業者營運更加地雪上加霜。

舉例來說，使用電力邊際成本定價法(System marginal price，SMP)來計算，已有韓國電力業者將每度電價定為66.09韓元約0.06美元，已創下14年新低，並比2020年每度68.52韓元還要來得低。

由於經營前景堪慮，這五家韓國電力公司決定自救，合組一個聯合工作平台，除全面改革電力市場外，並設法收拾各家財務爛攤子。

(時報資訊)