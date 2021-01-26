古坑鄉草嶺村春天有山茶花、李花、梅花、藤花、櫻花可賞，阿里山國家風景區管理處將於2月12日至3月7日將於石壁風景區舉辦「第一屆草嶺櫻花季」，從草嶺一路可玩到阿里山。

阿里山管理處今年結合大草嶺觀光圈舉辦第一屆草嶺櫻花季，預計春節假期到3月初是最佳賞花期，寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻含苞待放中。

草嶺櫻花花海路段包括149線到草嶺隧道前右轉到青山坪約有2公里長、草嶺村往石壁之蘇家農場到九芎神木間有2公里的櫻木花道、石壁路上的九芎神木到石壁仙谷間則有紅粉佳人與杏花。（周麗蘭攝）

草嶺觀光協會理事劉文鎮指出，沿著縣道149甲線往草嶺，幾十年前就在沿途都栽種櫻花，每年2月中旬綻放。

花海路段包括149線到草嶺隧道前右轉到青山坪約有2公里長、草嶺村往石壁之蘇家農場到九芎神木間有2公里的櫻木花道、石壁路上的九芎神木到石壁仙谷間則有紅粉佳人與杏花。

阿里山管理處副處長陳榮欽指出，草嶺有得天獨厚的自然生態環境與豐富的地質景觀，冬末到春季有各式花卉及樹種可賞，包括山茶花、梅花、櫻花、杏花及李花，櫻花景況之美令人大飽眼福。

「第一屆草嶺櫻花季」自2月12日登場，3月1日在神農飯店將有「山村市集」，3月7日舉行開幕式。

大草嶺觀光圈得天獨厚，有蓬萊瀑布、水濂洞、峭壁雄風、奇妙洞、青蛙石、同心瀑布、清溪樂園、連珠池等不經人工修飾的奇景。

(中時 )