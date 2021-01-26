傳出黨主席顧問、前黃復興黨部主委金恩慶，與日前遭黨主席江啟臣撤換的支黨部幹部，著手成立「復興聯誼會」，恐讓國民黨軍系爆發分裂危機，據了解，金恩慶系統醞釀半年，已在北北基宜成立聯誼會，未來將陸續往中南部發展。對此，黃復興黨部說，若是協助黨中央，樂觀其成。

據悉，「復興聯誼會」的總會長由金恩慶出任，前黃復興黨部副主委兼書記長韋渝惠任該會書記長，各地的聯誼會名稱仿照過去黨部，只是拿掉「黃」字，比如黃國樑黨部（台北市黨部）即為「國樑聯誼會」，去年底「國定聯誼會」、「國樑聯誼會」相繼成立，其他縣市聯誼會陸續成立中，金恩慶則指示各地聯誼會每半年和區幹部聚會，而各區需每3個月相聚。

對此，前黃國樑黨部主委陳筑藩證實自己出任「國樑聯誼會」會長，至於成立聯誼會的目的，陳說，大家自掏腰包成立聯誼會，也不是協會，更不是什麼黨或派，就是彼此聯誼見面吃飯用途，性質善良，不要扭曲人家，聯誼會是要協助黃復興黨部照顧老兵退將。

遭媒體點名為聯誼會骨幹的前黃國定黨部主委張大鈞說，大家都是軍中袍澤的老朋友，彼此聚一聚，沒有說要成立聯誼組織或團體，就是佳節時餐敘，他強調，「沒有要和黃復興分庭抗禮」。

國民黨黃復興黨部書記長張德浩表示，看了媒體報導才得知此事，目前還不清楚「復興聯誼會」的成立宗旨與性質，若真的是成立聯誼會，要來協助黨中央，當然是樂觀其成，將持續觀察「復興聯誼會」的動向，假使做出逾矩的行為，恐不排除提交考紀會討論。

(中時 )