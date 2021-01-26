苗栗區農業改良場生物防治分場，活化園區內苗栗縣歷史建築「原大湖蠶業改良場建築群」，將老舊倉庫布置成最新研究成果展示室，開放機關團體預約參觀。（巫靜婷攝）

苗栗區農業改良場生物防治分場，活化園區內苗栗縣歷史建築「原大湖蠶業改良場建築群」，將老舊倉庫布置成最新研究成果展示室，為大湖鄉增添1處科普戶外教學場域。（苗栗區農改場生物防治分場提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗區農業改良場生物防治分場，活化園區內苗栗縣歷史建築「原大湖蠶業改良場建築群」，將老舊倉庫布置成最新研究成果展示室，為大湖鄉增添1處科普戶外教學場域。（苗栗區農改場生物防治分場提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗區農業改良場生物防治分場，活化園區內苗栗縣歷史建築「原大湖蠶業改良場建築群」，建物裡看得見修復後的日式門窗。（巫靜婷攝）

苗栗區農業改良場生物防治分場，成功活化園區內苗栗縣歷史建築「原大湖蠶業改良場建築群」，將老舊倉庫布置成最新研究成果展示室，近期開放機關團體預約參觀，助理研究員李怡蓓表示，展示室分為3大主題分別為天敵昆蟲、微生物活菌及草莓新品種研發，傳遞科普知識也守護歷史文化。

原大湖蠶業改良場建築群建於日據時代，2017年正式登錄為苗栗縣歷史建築，過去因實驗場域不開放民眾參觀，藏身園區內的歷史建築鮮少人知，暫時做為倉庫，農改場去年配合農委會環境教育政策，開放民眾自由進出園區後，也規畫歷史建築再利用，去年底完工。

李怡蓓指出，歷史建築有人氣、有人管理，才不會一直衰敗下去，活化日式歷史建築做為展示室，一方面改善原展示空間不足的問題，也能守望歷史建築，若有損壞可即時提報文觀局爭取經費修繕。

生物防治分場早年是蠶絲改良場，歷史建築「原大湖蠶業改良場建築群」是當年的蠶室，蠶業沒落後，轉而研究農業天敵昆蟲，閒置的日式建築群內擺放最新的研究成果，布展不影響建築結構，外觀能維持原有建築樣貌。

生物防治分場在展示室設置Q版基徵草蛉意象，營造打卡點，展示內容不僅生動活潑，也兼具知識與趣味性。李怡蓓說，機關團體行文至生物防治分場預約參觀，分場除了將安排人員導覽解說，還會展示活體，為偏鄉增添1處科普戶外教學場，學子能學到課本以外的知識，更了解大湖在地產業。

(中時 )