雲林縣虎尾鎮建國眷村今年展開一系列眷舍修復與活化開發計畫，首波以「藝術入村實驗計畫」暖身，，邀請2組知名藝術團隊以新舊共融為主題，進行互動趣味的裝置創作，1日至本月28日民眾走入眷村，便能在舊建築裡感受到新生的能量。

「藝術入村實驗計畫」邀請「Plan b」與「地衣荒物」2藝術團隊進行示範性創作，希望透過藝術設計與眷村碰撞出不同的火花，藉由作品的影響力跨出同溫層，吸引不同領域、族群的人走入眷村、關注眷村，進而提供在地翻轉與創新契機。

雲林縣長張麗善（左三）體驗虎尾鎮建國眷村「藝術入村計畫」互動式活動。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善表示，虎尾鎮是充滿歷史文化底蘊的地方，曾經作為空軍基地眷舍的建國眷村，逐漸轉型為眷村文化特區，除了保存眷村文化並發揚光大，更希望具體打造為青年創業基地，期盼不同社群、青創團隊加入建國眷村永續經營，融入雲林縣整體發展。

縣文化觀光處處長陳璧君說「建國眷村做為雲林的門面，未來將活化為文化觀光場域」，除了重新修復閒置眷舍再引入新的空間機能，最重要的是加入「人」的元素，讓聚落成為匯聚能量的地方，眷村的精神與文化就能滾動累積，煥發出新的樣貌與可能性。

陳璧君進一步指出，建國1村丁棟預計於今年底修繕完畢，將徵選品牌進駐，歡迎對眷村文化有興趣的朋友加入。隨後還有規畫為無裝備露營住宿體驗的忠棟，以及主打多元餐飲服務空間的孝棟，希望將建國眷村打造成為創意人才與眷村環境教育養成的特色場域。

(中時 )