台南市政府社會局針對身心障礙生活補助的資格審查，從今年元旦起納入「娘家」財產計算，導致全市1300名身障婦女的補助被取消，引發不分藍綠議員關重關切，要求放寬審查標準，善盡照顧弱勢的責任。社會局澄清說，此案係因回歸《社會救助法》規定所進行的審核調整，並非由審計處提出糾正。

社會局表示，身心障礙生活補助係依《社會救助法》第5條規定，主動進行修正調整。台南市縣市合併後，因原台南縣、市對身心障礙生活補助審核規定有所不同，社會局依《社會救助法》及《身心障礙者權利公約施行法》等規定，全盤檢視法規後，進而研擬修正身障審核注意事項的名稱及條文，希望將有限資源運用於扶助經濟弱勢身障者。

社會局長陳榮枝25日在議會臨時會進行「弱勢過好年」專案報告時，也強調此次身障生活補助審核注意事項的調整，係因回歸中央的《社會救助法》規定，所進行的審核調整，並非由審計處提出糾正。

社會局說，依《社會救助法》規定，身障者生活補助對象均應列計申請人的配偶及一等直系血親，其家庭應列計人口，包含申請人的配偶、父母與子女；亦即不論申請人為男性或女性，各申請人均需納計其直系血親的動產、不動產等收入併計審查。

(中時 )