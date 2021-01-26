過去「網軍害前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生」一事鬧得沸沸揚揚時，外界質疑操控網軍的是「卡神」楊蕙如與駐日代表謝長廷友好。謝為了自清，稱楊在日本是和韓國瑜太太李佳芬一起看棒球，遭當時總統候選人韓國瑜提告。楊拿出當時拍下的李佳芬看球照，檢方認定不是憑空杜撰，偵結處分不起訴。

2018年9月颱風侵襲日本關西機場，PTT上有人散播「台灣旅客靠中國駐日使館脫困」的假消息，指駐大阪辦事處人員態度差，導致辦事處長蘇啟誠事後輕生。台北地檢署查出，楊操控網軍帶風向，依侮辱公署罪起訴。

當時外界紛紛質疑楊與謝關係友好，謝在2020年1月總統大選前受訪時被問及此舊事，強調彼此並不熟，最近一次見面，是楊在日本和韓國瑜太太李佳芬一起看棒球。

當時距離總統大選投票不到4天，韓陣營痛批謝抹黑，企圖將網軍案嫁禍給韓營、影響選情，以違反總統副總統選罷法、妨害名譽為由提告。

楊當庭表示她確實在日本看比賽時遇到李佳芬，當時李就坐在她前面幾排座位，不過兩人並沒有互動，她事後還把李佳芬離場時、被媒體包圍的照片PO到臉書。檢方據此認定楊和李確實曾同場看球。認為謝的說法並非杜撰也不影響選情，偵結處分不起訴。

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