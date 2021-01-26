頭份市公所辦理頭份紡織界的知名企業家賴清添獎學金，頒發3000元獎學金及獎狀，鼓勵學子勤學努力，26日頭份市長羅雪珠頒獎表揚14位成績品行優良學子，鼓勵更多學子奮發向學。

賴清添在日據時代開設布莊，光復後到台北開染整廠，直到1961年代回頭份爭取外資創辦中纖、華隆、聯合耐隆等三大廠，為東南亞十大企業廠，替國家及苗栗故鄉創造極高的經濟產值，賴清添辭世後，長子賴金文為紀念父親捐辦獎學金，委託頭份市公所成立「賴清添先生獎學金」專戶，鼓勵學子勤學向上。

頭份市公所為有效運用獎學金及確立核發標準，訂定賴清添先生紀念獎學金管理辦法，並設置管理委員會，每年10月份開放申請獎學金，經委員會審查，今年有14位學子通過，核發3000元獎學金；26日羅雪珠與賴清添姪孫賴昌秀頒獎表揚獲獎學子。

羅雪珠表示，市民及子女均設籍6個月以上，子女為大專院校在學學生或應屆畢業生，上、下學期平均學業成績達80分以上，操行乙等以上，體育成績70分以上（身心障礙者不在此限），皆可申請，鼓勵符合資格之頭份優秀學子多加利用。

(中時 )