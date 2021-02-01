有民眾撿到完好的嬰兒床，表示嬰兒床市價少說也要3、5千，大呼超划算。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣員林市公所配合國家清潔周，提供免費清運大型廢家具，清潔隊從上月22日至29日開放登記，吸引將近2100民眾電話湧入，但員林國宅民眾無法像一般民眾，預約後將垃圾堆置在門口，因此每年國宅側邊都會堆滿住戶搬出的大型家具，吸引民眾前往「尋寶」，成為另類的「免廢市集」。

員林國宅戶數將近千戶，住戶所清出的垃圾數量驚人，各式各樣的垃圾堆在路邊，像是沙發、櫥櫃、床墊、桌椅，甚至是整套的溜冰鞋組，應有盡有；有民眾撿到完好的嬰兒床，表示嬰兒床市價少說也要3、5千，大呼超划算。

國宅住戶江先生說，每年里長都會宣布時間，住戶就會將家中垃圾拿到外面，有些東西看起來都好好的，就會有民眾守在現場，想回收再利用，因為國宅有許多租客，許多沒帶走幾乎全新的床墊，或家具，都是很棒可以撿回在利用的物品。

員林清潔隊長黃吉城表示，清潔隊清運工作必須因地制宜，特別與當地里長協調，讓國宅民眾在清運垃圾上，較為彈性，約定1月底30、31六日兩天，讓國宅住戶清理垃圾，並堆置在國宅側邊，今天一共派遣12清運車次，才將所有大型垃圾清完，以一台9噸計算，總重超過百噸。

各式各樣的垃圾堆在路邊，像是沙發、櫥櫃、床墊、桌椅，甚至是整套的溜冰鞋組。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

1日清潔隊已經將垃圾清運完畢，一共派遣12清運車次，才將所有大型垃圾清完，以一台9噸計算，總重超過百噸。(員林清潔隊提供／吳建輝彰化傳真)

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