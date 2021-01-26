正妹尖叫衝出浴室 店熱水器噴火竄黑煙 火才滅竟又二度發爐（爆料公社）

一名正妹早上起床洗臉，臉上才抹上洗面乳，浴室的電熱水器竟然起火、黑煙猛竄。她尖叫衝出浴室向男友求救，不料，才剛滅掉火，2人講沒2句話，電熱水器又二度發爐起火，2人當場崩潰，趕緊拿救火器滅火。驚險影片曝光，嚇壞許多網友。

「稍早我家電熱水器燒起來，可能看我熱戀期不爽吧？熱水器氣到噴火～」，英雄救美的這名男網友，在臉書社團「爆廢公社二館」描述了大清早驚魂記。他說，一大早才被鬧鐘吵醒，就聽到女友尖叫衝出浴室，他一直聽到逼逼波波的聲音，往浴室一看竟然是浴室起火燃燒。他叫女友冷靜，先關掉熱水器總電源，女友卻猛甩手，大叫「我的手是溼的」，原PO趕緊戴上眼鏡，才發現女友手上和臉上都是洗面乳，跑去浴室切掉開關。

正妹尖叫衝出浴室 電熱水器噴火竄黑煙 火才撲滅竟又二度發爐（翻攝 爆料公社）

正妹尖叫衝出浴室 電熱水器噴火竄黑煙 火才撲滅竟又二度發爐（翻攝 爆料公社）

2人看到火滅了驚魂未定，才講沒2句話，女友又出聲：「欸 那個煙怎麼越來越黑」，原PO衝過去發現，熱水器又燒起來了，本來想用水滅火，被女友阻止，立刻衝出房門拿滅火器滅火才解決一場危機。就在電光石火瞬間，女友竟然拍下了影片，原PO自嘲：「早知道就買香腸回來烤，直接在我們門口擺香腸攤」。

影片曝光，網友看了都捏了一把冷汗，「不快點救火還在拍......」、「背景很兇...燒成這樣還很冷靜」、「炎之呼吸 - 熱火器」、「好淡定喔我一定會尖叫」、「可以把警消人員的照片收回...再放一次嗎（羞）」、

「熱水器不要用瞬間加熱型的，耗電量大，線路容易出狀況，買儲熱式的，用完把電關了就好。隔天要用再打開。」

看到正妹淡定滅火，網友嘖嘖稱奇，換成一般人應該早就花容失色！不過事主也表示是因為燒了第二次，所以反應比較淡定，原PO也說明，後來才發現，不是熱水器問題，而是水電業者太兩光，接線亂接引起火災。

(中時新聞網)