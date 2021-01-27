少了里歐納德、保羅喬治與貝弗利三大先發主將的快艇，今天作客亞特蘭大，雖然在第二節取得領先優勢，但守不住崔楊的狂暴攻勢，最終以99比108敗下陣來，7連勝止步。

里歐納德與保羅喬治是因為觸動聯盟防疫機制，被迫隔離停賽，而貝弗利則是因傷缺席，快艇的這波客場6連戰前幾場在少了三大先發主將的情況下，勢必會打得格外艱辛。

此役，快艇上半場還能與主場球隊抗衡，但下半場就全面失守，尤其是面對崔楊的攻勢根本毫無招架之力，第四節的一記超遠三分彈，轟得快艇陣營鴉雀無聲，最終客場首戰以敗仗收場。

崔楊不愧是老鷹當家一哥，抓住對手缺兵損將的機會豪取38分、5助攻揚眉吐氣，杭特22分、3籃板、4助攻，卡培拉13分、18籃板，凱文赫爾特13分。

快艇7人得分上雙，可惜少了一名攻擊主軸，只能單兵作戰，導致關鍵時刻無人挺身而出，實為可惜。雷吉傑克生20分、7籃板、8助攻，伊巴卡15分，祖巴茲13分、10籃板，肯納德13分，曼恩10分、9籃板、4抄截，路威廉斯11分。

(中時 )