根據湖人總教練佛格29日賽前透露，「一眉哥」安東尼戴維斯將因右大腿腫漲傷勢，缺席今天湖人與活塞之戰，不過36歲老將「小皇帝」詹姆斯仍然堅持在背靠背比賽出戰，本季仍然保持全勤，「因為詹姆斯自認沒有輪休比賽的必要性！」

佛格強調，安東尼戴維斯是在昨天遭遇七六人比賽第1節受傷的，但他仍然堅持打完整場比賽，為了保險起見，湖人還是決定不讓他在背靠背的第2場比賽上場，這是他本季第3次缺陣，反而是詹姆斯到現在還沒輪休過，頗讓外界吃驚。

「我們屆時會討論是否給詹姆斯輪休的，假如有必要那樣做，我們絕對會的，」佛格說，「他還不認為自己有必要休兵1場，卻經常感覺到自己腳踝出現痠痛感，他每天都會帶著這個傷勢上場，但那並非什麼大問題。」

其實湖人上季相當會打背靠背的第2場比賽，在NBA上季宣告停賽之前，湖人在背靠背的第2場比賽拿下8勝0敗的完美戰績，佛格說：「最大的功臣還是詹姆斯，因為他總是自豪，球隊不能用缺乏活力當作背靠背表現太差的藉口。」

(中時 )