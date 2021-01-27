部立桃園醫院群聚感染案截至目前為止，共造成9名院內感染、6名社區感染，2醫、4護、2患者、1外籍看護、6家屬共15人確診。中央流行疫情指揮中心今天宣布沒有新增個案。
中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例(案892至894)，分別自菲律賓、緬甸及美國入境。
指揮中心表示，案892為菲律賓籍30多歲男性移工，今(2021)年1月6日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案1月19日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後至宿舍自主健康管理，因公司要求，1月25日至醫院自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，自主健康管理期間未與他人接觸，故尚無須匡列接觸者。
案893為緬甸籍30多歲男性船員，今年1月3日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案1月18日檢疫期滿後，接續至其他處所自主健康管理，因預計出海工作，1月25日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中12人列居家隔離，15人列自主健康管理。
案894為本國籍40多歲女性，2019年10月至美國工作，今年1月17日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛症狀，自行服藥後症狀改善，因1月24日有腹瀉及發燒症狀，25日主動通報後，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；同班機接觸者匡列中。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。