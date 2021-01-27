部立桃園醫院群聚感染案截至目前為止，共造成9名院內感染、6名社區感染，2醫、4護、2患者、1外籍看護、6家屬共15人確診。中央流行疫情指揮中心今天宣布沒有新增個案。

【現場直播】桃醫匡列人數是否再增加 陳時中召開記者會說明｜2021.01.27

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例(案892至894)，分別自菲律賓、緬甸及美國入境。

指揮中心表示，案892為菲律賓籍30多歲男性移工，今(2021)年1月6日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案1月19日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後至宿舍自主健康管理，因公司要求，1月25日至醫院自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，自主健康管理期間未與他人接觸，故尚無須匡列接觸者。

本案隔離14天，總計3482人。(指揮中心提供)

案893為緬甸籍30多歲男性船員，今年1月3日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案1月18日檢疫期滿後，接續至其他處所自主健康管理，因預計出海工作，1月25日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中12人列居家隔離，15人列自主健康管理。

個案關聯圖。(指揮中心提供)

案894為本國籍40多歲女性，2019年10月至美國工作，今年1月17日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛症狀，自行服藥後症狀改善，因1月24日有腹瀉及發燒症狀，25日主動通報後，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；同班機接觸者匡列中。

(中時新聞網)