54歲港星李若彤，因主演1995年版的《神鵰俠侶》走紅，仙氣形象更被封為「最美小龍女」，出道多年仍保養得宜，外表根本看不出年紀，日前她推出新書《好好過》，並不時翻出舊照在微博分享過往故事，今(2日)她曬出書中漏網美照，驚豔網友。

李若彤在微博曬出一系列美照，寫下：「這一輯相片是不是很眼熟？其中幾張相信你們已經在我的書中看到，不同的角度，不同的感覺。」 原來這些是書中沒出現的漏網美照。

李若彤身材纖細。(圖／翻攝自微博)

李若彤馬甲線若隱若現。(圖／翻攝自微博)

只見穿著短版馬甲背心搭羽毛澎裙的李若彤，低胸中空設計，讓她的渾圓雙峰曲全都露，事業線若隱若現，蠻腰和纖細手臂更是吸睛，讓網友都看傻，紛紛留言直呼「永遠18歲的姑姑啊」、「根本不像54歲」、「每個角度都那麼美」。

李若彤平常愛健身，靠著規律生活及健康飲食，多年來仍保有少女外貌和性感身材，她也時常分享健身影片，並鼓勵大家，「不管多少歲的你和多少歲的我，只要努力，沒有做不到的」。

當年李若彤在演出《神鵰俠侶》時，和飾演「過兒」的古天樂，被封為「古彤CP」，更是不少劇迷心目中的經典螢幕情侶，而她在新書中也坦言，當時的確有愛上「過兒」，但是以小龍女的身分。不過因為兩人投入拍戲，加上忙著背台詞，連睡覺時間都沒有，根本沒時間發展私人感情。

(中時新聞網)