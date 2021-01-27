推動幸福職場、打造健康環境，永豐銀行2020年第4季舉辦「健康元年－減重競賽」，參與者平均每人減重2.3公斤、約當18,000卡路里，腰圍平均也減少9.2公分。永豐銀行人力資源處處長廖家宏表示，健康員工是公司最重要的資產，也是驅動成長的核心引擎，照顧員工更是落實企業ESG永續經營的首要任務；為讓員工樂活工作、享受生活，正式啟動健康元年計畫，首波即規劃全行性減重競賽，藉由飲食調整搭配運動，同時舉辦講座分享正確觀念，未來將持續舉辦健康競賽或相關活動，與員工一起經營更美好的人生！

廖家宏表示，企業員工常見的健康問題多為「內臟脂肪過高」、「運動不足」及「肌肉量不足」；因此，永豐銀行啟動「健康元年」並舉辦減重競賽，號召員工參賽搭配全台巡迴「健康促進講座」，由專業醫師、體適能教練及物理治療講師分享正確的健康減重方法；競賽過程採用積分排序，也有許多單位踴躍組隊，主動上傳每日飲食分享、互相督促，藉由交流與勉勵，無形中也凝聚員工一同減重的動力。競賽過後，在最易囤積脂肪的腹、腰部，參賽者可見明顯的身形曲線，亦養成規律運動、健康飲食的生活態度。

除舉辦減重競賽外，永豐銀行表示，內部持續籌辦戶外健走活動，前進溪頭、十八尖山等地，為維持員工健康而努力，並獲教育部體育署「109年度運動企業認證」，全台北、中、南等地的7棟大樓亦陸續得衛生福利部的職場「健康啟動標章」，實踐「以金融成就美好生活」的企業願景。

(工商 )