肌研產品因為價格便宜又有很好的保溼效果，一直都是台灣、日本小資族的最愛。肌研保養品在大部分的藥妝店都有上架，購買非常方便，加上高CP值這個優點，難怪在各大美妝保養討論區一直是熱門話題，尤其是經典商品「極潤保濕化妝水」銷售突破1億瓶，熱銷程度驚人。近期品牌公佈了2020銷售排行前五名，來看看有哪些好物上榜吧！

▍第五名：肌研糀潤賦活修護精華

2019上市的糀潤系列許多網友覺得效果媲美專櫃保養品，自「糀」中萃取出「白糀酵源精華」蘊含白米發酵後的美肌成分，能促進肌膚新陳代謝，深層調理，使肌膚恢復光滑透亮、細緻年輕。添加水解大豆蛋白、水解米蛋白，使肌膚水潤充滿透亮光澤，使用一陣子肌膚可以很明顯感受到細緻透亮的感覺。

肌研糀潤賦活修護精華。（圖／品牌提供）

▍第四名：肌研極潤健康化妝水

網路上擁有好口碑的健康化妝水，無論是痘痘肌、敏感肌都可以有感舒緩，因此被網友們推爆。健康化妝水能舒緩不安定膚況，使肌膚回復至原本的健康狀態，改善粗荒、油光、暗沉等肌膚問題。嚴選薏仁、魚腥草、母菊花及薄荷4重和漢植物精華，溫和有效修護肌膚。添加日本厚生省核准有效肌膚調理成分甘草酸二鉀，能緩和環境對肌膚的刺激，改善不適膚況，強化肌膚保護力。

肌研極潤健康化妝水。（圖／品牌提供）

▍第三名：肌研光透潤極致水潤面膜

2020才上市的肌研全新面膜系列光透潤面膜，短時間竟衝上品牌年度排行榜前5名，這個系列的面膜服貼而且保濕，敷完也不會有黏膩感。添加5重玻尿酸「3D玻尿酸、吸附型玻尿酸、水解玻尿酸、玻尿酸、高效玻尿酸」和日本藍藻精華、賽絡美、角鯊烷，能於肌膚表層鎖水，同時深入肌底補水，修護乾燥脫皮，肌膚極致潤澤。

肌研光透潤極致水潤面膜。（圖／品牌提供）

▍第二名：肌研極潤完美高保濕多效凝露

日本超夯的All In One保養在台灣也深受大家的歡迎，一瓶結合化妝水、精華液、乳液、乳霜、晚安面膜等5個功能，使用上非常方便。去年還推出了與小熊維尼聯名的版本，在寶雅獨家販售，引發迪士尼鐵粉的討論和搶購。

肌研極潤完美高保濕多效凝露。（圖／品牌提供）

▍第一名：肌研極潤保濕化妝水

第一名大家應該都不意外吧！從上市以來，肌研極潤保濕化妝水銷售已突破1億瓶，是許多人必備的化妝水，價格便宜，拿來濕敷也不會心疼，更在2020年推出全新配方「4重玻尿酸完美保濕處方」，含乳酸菌發酵玻尿酸、高效玻尿酸、玻尿酸、水解玻尿酸，有效補水鎖水，為肌膚帶來極致潤澤，更水潤Q彈。

肌研極潤保濕化妝水。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得肌研極潤保濕化妝水*1

★公佈時間 ｜ 2021/2/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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