你屬於出門一定得戴眼鏡的族群嗎？那你一定經歷過鏡片起霧的煩惱！疫情期間口罩成為必備物品，眼鏡族戴上口罩卻往往有鏡片起霧的煩惱，針對眼鏡族的需求，JINS新上市防霧鏡片，採用吸水性聚氨酯樹脂材質，可吸收水分，防止水分結霧，具有更好的防霧效果，讓視線不再模糊，不論吃熱食、喝咖啡、因室內外溫差起霧、或是戴口罩，都可以保持鏡片的清晰度，成為疫情期間眼鏡族的福音！

戴眼鏡再戴口罩，呼出的暖空氣從口罩和臉之間的縫隙跑出來，充滿水蒸氣的暖空氣碰到鏡片時，就會冷卻變成「水珠」，形成一層霧氣。即使沒有配戴口罩，在冷天裡吃熱食或是濕氣較重時，眼鏡也容易起霧。JINS推出防霧鏡片，解決生活中各種起霧困擾，純日本製的防霧鏡片，特殊材質可吸收水分，防止結露起霧，鏡片表面的撥水層讓髒污不易附著，不像一般市售相似功能的鏡片還要用藥水擦拭，JINS防霧鏡片只需一般眼鏡布即可簡單擦拭清潔保養，使用方便，防霧效果佳，讓你不再因為眼鏡霧氣霧茫茫看不清楚，錯過生活中的關鍵時刻！

疫情升溫，醫護人員堅持在第一線守護大家，為了表達謝意，JINS暖心應援醫護，即日起至2/28(日)醫護人員憑識別證配鏡享88折優惠，讓醫護人員舒適配鏡，守護眼睛，防止飛沫，一起度過疫情難關。

(科技)