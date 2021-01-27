新冠肺炎疫情當前，金門縣府今年春節慰問駐軍，不再走入營區，改邀請部隊代表到府「作客」，避免可能的感染風險。楊鎮浯縣長下午致贈金防部等單位加菜金，提前向國軍官兵賀節。

為防範新冠肺炎疫情，國防部已通令各部隊避免於營區辦理勞軍活動，縣府因此在衛生局及民政處的安排下，邀請相關單位代表至金門縣政府作客，由楊縣長頒發勞軍款及加菜金。

楊鎮浯縣長頒發勞軍款6萬元給金防部，另陸軍金門地區支援營醫療連、金門守備大隊機步營、海巡總局第九海巡隊、中部地區巡防局第九海岸巡防總隊、空勤總隊第二大隊及衛生福利部金門醫院等單位各加菜金2萬元。在場有民政處處長蔡西湖、衛生局局長李錫鑫、軍人之友社金門聯絡組組長陳偉棠等人。

楊鎮浯代表鄉親感謝金防部保家衛國與協助防疫工作的辛勞，以及金門守備大隊機步營每週二、五協助載送急重症病患軍機場搭乘C130赴台就醫、海巡支援二線烈嶼鄉病患夜間載運、緊急醫療轉診至金門醫院就醫及安寧返鄉等載運事宜的愛民表現。同時也感謝支援營醫療連長期支援縣內大型活動醫護及例行後送病患接送、岸巡隊積極查緝走私維護治安。

楊鎮浯也感謝金門醫院肩負金門在地鄉親、台商及旅客之醫療照護重任，以及空勤總隊協助載運緊急傷病患空中運輸轉診作業，同心協力守護鄉親的健康和安全。

(中時 )