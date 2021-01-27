5寶爸退租後將屋內弄得髒亂不堪。(圖/房東提供)

台中5寶爸今被前房東踢爆，10日一家人退租後留下滿屋的垃圾，而過程中5寶爸不斷推託清理房屋的日期，還頻拿小孩身體出狀況來當擋箭牌，直到今日媒體曝光此事，他才肯出面解決，讓房東氣得痛批，「5寶爸真的很爛，一張嘴很會講，做的跟說的都不一樣」。

房東表示，他以一個月6500元的金額租屋給5寶爸，直到目前為止，他已積欠2至3萬的房租未繳，如今退租已有半個月，除了積欠房租外，還將屋內環境搞砸，也不見5寶爸主動連繫要做處理，讓房東氣炸，更扯的是房東好心相勸，對5寶爸說，若再不改善現況，其他房東看到報導也會不想租房子給你，沒想到5寶爸竟爆氣，指稱房東恐嚇他，還揚言要提吿。

房東說，5寶爸會搬到他的房子，是因為被前一個房東趕出去，而5寶爸造成環境的髒亂已不是一兩天的事，附近鄰居深受困擾許久，而這次5寶爸將屋內弄得臭氣熏天，垃圾擺放不清理，導致蚊蟲飛來飛去，影響到整棟住戶，這樣誇張的行為，屢勸多次未見改善，實在讓房東很無奈。

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其實房東給過5寶爸多次機會，但5寶爸一再使出拖延戰術，一下說小孩發燒，後來又說孩子燙傷要送醫，清理房子的日期也一改再改，更惡劣的是，從10日搬出後，5寶爸態度消極能拖就託，遲遲未主動聯繫房東做點交，直至今日新聞曝光，彷彿才知事態嚴重出面說要處理，不止房東憤怒，讓網友也氣得痛罵，「一點都不值得同情，可憐之人必有可恨之處」。

(中時新聞網)