漫畫家夫妻檔漢寶包(左)與LONLON(右)合作，共同描繪家庭故事。(王寶兒攝)

小說家駱以軍集結父子間的家庭逗趣瑣事，推出散文集《小兒子》，近年陸續改編為動畫、繪本、舞台劇後，今年再轉譯為同名漫畫，讓人看見IP變化的無限可能。由結婚6年的夫妻檔漢寶包及LONLON操刀，畫筆敘說著小說家幼子趣事，但夫妻檔在故事外，同樣育有3歲的小兒子，秉持父母心的兩人，畫來也格外入戲。

負責編劇的漢寶包表示，為人父後，看到駱以軍寫的故事，更能理解其中心境，「例如他寫到小孩怕水，不敢下水學游泳，他大發飆，但後來很內疚的故事，我看到這段就覺得：『這的確是爸爸會做的蠢事。』爸爸看到小孩在這世界可能無法生存時，總會很兇暴。回頭翻教育書，才會發現自己怎麼那麼蠢啊，做錯很多事情。」

LONLON則深受節奏明快、畫面流暢的改編動畫吸引，已有19年創作兒童漫畫經歷的她，在書中負責繪製工作，「我畫兒童漫畫，一直是以小孩子角度出發，看到故事裡的小孩，我會覺得我也是小孩，但看到駱爸爸一些身為父親的心理壓力時，又能切換到長輩角度，代入感很強。」

漫畫《小兒子1：阿甯咕大戰想像蟲》以小說家的調皮小兒子撿到一隻狗為開端，但看似平凡的狗狗，其實是來自宇宙的外星科學家，來到地球找尋能讓幻想成真的「想像蟲」。漢寶包笑說，妻子LONLON深具童心，兩人搭配起來，正好能互補父親、孩童視角揣摩故事。

漫畫敘說的主角雖然不是自家小兒子，但夫妻為人父母心情，也早已揉合進作品中。LONLON表示，以往看到以小孩為主角的漫畫，多是小孩得到法寶、對抗世界的作品，但在《小兒子》漫畫世界中，是以家人為出發點，小孩與父母是夥伴，可以溝通、並肩作戰，如同現代父母已漸漸脫離威權管教一般，「大人也是會迷糊的，大人與小孩平等，是一個戰隊。」

(中時 )