一名職業軍人因為久久才回家一次，擔心家裡發出突發狀況，不僅留了裡面有200萬活存的存簿與印章給妻子，自己每月薪水也匯回家7萬元，自己只留1萬元花用，沒想到結婚2年後，妻子卻盜走他的3800萬財產落跑，讓他不禁發文感嘆：「害你最深的往往是最親的人。」

原PO 日前在「靠北婚姻2.0」發文表示，他與妻子3年前在朋友的聚會上認識，對方比自己小10歲，二人交往1年後結婚，因為自己是職業軍人，無法天天陪在身邊，找另一半倍加辛苦，所以遇到願意陪他牽手一輩子的人他會很珍惜。

他表示，由於自己的職業關係，久久才回家一次，剛結婚時怕家裡遇到突發狀況，就留了一本存簿與印章給妻子，裡面有200萬元活存可以當緊急預備金；知道妻子交往時花錢很大方，加上自己常常不在家陪她的彌補心態，每個月薪水就匯了7萬給她，並告知她花光沒關係，但存款遇到緊急狀況才能用。

原PO無奈發文。（圖／翻攝自臉書）

原PO指出，婚後一年，妻子說他因為常常不在家，有些事情要處理會被拖延，希望他把所有的存摺、印章與身分證都留在家裡，當時沒有懷疑就交給她，沒想到妻子竟然把爸媽給他的財產、股票投資賺的錢，全都盜領走落跑，總額高達3800萬元，等到回家發現已經人去樓空，娘家也不知去向，擺明全家人一起騙他錢。

原PO感嘆說：「被最親最信任的人傷害不只是錢、不見的痛，更痛的是心裡創傷，現在已經在打官司，只希望能找到人至少要回一半的財產，之後也很難再相信人了」。

(中時新聞網)