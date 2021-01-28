交通部民用航空局今日宣布清明連假疏運計畫，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1514架次，計14萬3426個座位數，並自2月1日，下週一上午9時起開放訂位。

今年清明假期自4月2日至4月5日，有4天連假，民航局規劃，自4月1日至4月6日為航空疏運期，共計6天。民航局表示，清明連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線，不含澎湖-金門航線，有802架次、7萬4542個座位數；金門航線524架次、5萬6084個座位數；馬祖航線188架次、1萬2800個座位數；3離島航線共計提供1514架次、14萬3426個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，清明連假尖峰時段，4月1日至4月3日台灣出發往離島方向，以及4月4日至4月6日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

另配合中央流行疫情指揮中心實施防疫工作，在指揮中心未解除進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩之措施前，仍請民眾配合辦理，共同維護我國防疫安全。

(中時 )