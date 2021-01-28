台中五寶爸沒工作卻連生五子，窮到上網賣嬰兒車籌200元醫藥費，遭質疑沒經濟能力為何拚命生小孩，曾獲奧林匹克運動會全能冠軍的25歲俄羅斯韻律體操運動員塞瓦斯蒂安諾娃日前表示，窮人家不該生小孩，並認為這些人若不能給孩子美好的未來，為何要生？言論引發熱烈討論。

據英國媒體《鏡報》21日報導，塞瓦斯蒂安諾娃（Karolina Sevastyanova）指出，寧可將錢捐給動物福利機構或其他慈善團體，也不願幫助經濟條件差的父母，她認為「現在已經不是過去無法避孕的石器時代」，這些父母明知自己的經濟能力，可能連1個孩子都無法照顧，卻又接著生第2、3、4個，若不能給孩子好的生活及未來，對孩子十分不公平，並直言沒必要為這些人的行為負責。

這番言論曝光後，隨即引發正反兩派不同聲音，一部分網友認同她的說法，並表示看到這麼多相關案例，真的不明白窮人家為什麼要生這麼多孩子，孩子生下來後，不僅無法給孩子正常長大的環境，也無法滿足孩子的需求，反觀一些經濟能力不錯的，卻僅生1胎。

另一派網友認為這種說法「太沒有同情心」，許多人有可能是一開始有經濟能力，但後來家庭遭逢變故，才會使經濟陷入困頓。總結網友說法，若是養不起孩子就不要生，也別指望他人幫助；若是生小孩後，家庭經濟才變差，就另當別論。

(中時新聞網)