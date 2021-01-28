BWF世界羽聯2020四賽季年終總決賽熱戰中，昨天在男雙小組賽分頭獲勝的寶島組合「麟洋配」王齊麟／李洋、英格蘭組合蘭恩／范迪，今天雙方狹路相逢，「麟洋配」21比14、21比18直落二獲勝，目前2連勝在手、四強有望。

首局前段英格蘭組合先取得領先，但中段王齊麟／李洋分球上策略掌握有成，調動到對手並取得進攻機會，因此超前對手，以領先位置進入技術暫停休息，雖然因為一些小失誤被蘭恩／范迪追平，但「麟洋配」還是很快調整過來，並在得分後大吼提振士氣，該局尾聲連下5分收下。

第2局蘭恩／范迪先拿下第1分，但王齊麟／李洋連得5分超車，比賽中有一分王齊麟出現球拍斷線，雖然努力想打長球爭取時間換拍，不過還是沒機會，所幸隊友李洋也很給力，幫忙挺住，最後是英格蘭組合出界，這一局中後段雖然「麟洋」出現一些亂流被對手連連追分，從18比10、8分領先變成19-18僅剩1分優勢，但「麟洋」挺過壓力並維持領先，最終在對手回擊卦網的情況下，結束41分鐘的對戰、收下雙方對戰3連勝。

(中時 )