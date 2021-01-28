一名女子小芬（化名）去年在APP交友軟體認識黃姓男子，某日心情不佳，閒聊時不斷狂傳性感撩人照暗示黃男「快來！不來就找別人」。黃男當時無動於衷，直到隔天慾火焚身才跑去找小芬，但小芬已經沒「性趣」，竟然不顧小芬反抗，硬上得逞，最終吃下強制性罪官司。

據檢警調查，小芬在交友軟體結識20多歲黃男之前，已罹患憂鬱症，小芬某天心情低落，想找人陪伴，就傳大量性感照希望黃男來找她，黃男對天上掉下來的豔福起疑，懷疑可能遇到「仙人跳」，因此謹慎應對，反勸小芬要保護自己，以免遇到壞人，小芬見撩人失敗便放棄。

據「ETtoday新聞雲」報導，沒想到黃男隔天看著對話紀錄裡的小芳照片，竟然看到慾火焚身，想要去找小芳，此時病症稍退的小芳恢復理智，同意黃男到家中，條件式不可以碰她，等黃男到家後，小芳服用抗憂鬱藥劑，準備休息，黃男再也忍不住，不顧小芳反對，壓制身形嬌小的小芳，性侵得逞。

小芬被辱後事後打電話向113保護專線哭訴遭遇，由社工安撫後協助報警。黃男到案後坦承無法克制性慾，硬上小芬，檢察官調查後，將他依強制性交罪起訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

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(中時新聞網)