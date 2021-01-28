美國波音737 MAX型客機接連發生兩起致命空難遭停飛22個月後，歐盟航空安全總署（EASA）與英國民航局（CAA）今天解除禁令，批准波音737 MAX重返歐洲天際。

EASA署長基伊（Patrick Ky）在聲明中表示：「經過歐盟航空安全總署的廣泛分析，我們已經確定737 MAX能安全投入服務。」

法新社報導，印尼獅子航空（Lion Air）與衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）的737 MAX型客機分別於2018年與2019年發生致命空難，奪走346條人命，737 MAX自2019年3月起停飛。

調查人員表示，兩起空難發生主因皆為「操控特性增益系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System， MCAS）有瑕疵。這套系統目的在於飛機有失速之虞時，能自動將機頭調整朝下。

調查結果使波音深陷危機，自去年以來，已有650架737 MAX機型訂單遭取消。

(中央社)