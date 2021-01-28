新北市鶯歌陶瓷博物館近期與鶯歌國中戲劇社合作，由陶博館邀請劇團專業師資、導覽員，推出「青年創意戲劇導覽」計畫，35位參訓學生藉由導覽陶博館常設展，發想靈感，撰寫劇本、規畫闖關集章，創作出4場行動短劇，向國小生介紹陶瓷知識與鶯歌製陶史，跳脫出導覽靜態乏味的印象。

陶博館表示，為因應整合學習的教育趨勢，與鶯歌國中在去年上學期期間培訓「青年創意戲劇導覽」，由「好玩的劇團」團長黃冠傑、資深導覽員陳宣如帶領學生突破自我，除了學習肢體表現、聲音表情外，也引導學生孰悉導覽技巧，學員們也從中發想出「土條轆轤大作戰」、「寶寶ㄟ灶咖」、「關鍵鶯中—生意碗」及「鶯歌名人三缺一」導覽主題。

陶博館表示，這4大導覽主題有別於以往的導覽方式，採用主題式的介紹，並融入學生觀點，創作出劇本、闖關集章，並用現場問答的遊戲方式，向小學生介紹陶瓷知識與鶯歌製陶史。鶯歌國中同學沈映好表示，博物館戲劇導覽相當有趣，從中學習到口語表達的技巧和上台膽量，能將複雜的陶瓷知識轉化成簡易對白、設計道具服裝，相當有成就感。

陶博館長吳秀慈表示，青年創意戲劇導覽培養學生說故事的技巧，跳脫傳統、活潑生動的方式介紹鶯歌陶瓷文化，讓導覽、聽導覽的人都不覺得枯燥乏味，自辦理後也獲得學生不錯的回應，若有國中教師對推動戲劇導覽感興趣，可撥打(02)8677-2727分機707洽談教育合作。

(中時 )