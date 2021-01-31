南韓35歲人氣女星李多熙(이다희)，因擁有一雙超長美腿與出眾的氣質，被粉絲們封為「長腿姊姊」。即將在2/1推出新作品《L.U.C.A.:The Beginning》的她，近日受邀登上時尚雜誌的封面，不僅穿上貼身裙秀身材，火辣長腿也大方展現。

李多熙過去曾是名專業的模特兒，以甜美臉蛋與176cm的衣架子身材在模特兒大賽中受到關注，2013年演出電視劇《千年之愛》後便轉戰戲劇圈發展，陸續於《需要浪漫》、《聽見你的聲音》、《秘密》、《推理的女王2》等戲劇中演出，但直到2018年在綜藝節目《Running Man》中展現搞笑傻萌的真實性格才真正打開知名度，2019也憑著韓劇《請輸入檢索詞WWW》中的精湛演技受到觀眾肯定。而在即將上檔的《L.U.C.A.:The Beginning》中，李多熙將飾演重案組刑警，與飾演特殊能力者金來沅一同飆戲，讓不少粉絲相當期待這對「長腿CP」的表現。

日前，李多熙與金來沅也為宣傳新戲，登上了時尚雜誌《1stlook》的封面。公開的照片中，李多熙僅穿著黑色吊帶運動內衣，搭配不對襯開衩皮革長裙，大方秀出結實馬甲線與「絕對領域」；另一套黑色貼身裙，則是胸口鏤空裙襬不規則的剪裁，再度秀出火辣腿根，勾著金來沅的脖子看起來更具張力。

隨後，網路上還流出當天拍攝的幕後花絮側拍，零修圖的照片裡，李多熙除了穿上先前提到的不對襯皮革長裙外，還有一件皮革大衣的造型也同樣吸睛，因為李多熙的大衣裡疑似什麼都沒穿，加上慵懶的濕髮造型與紅唇妝容更添性感，令網友看了忍不住留言「姊姊用美貌殺人」、「身材實在太絕了」、「我的媽呀！側拍也美炸」。