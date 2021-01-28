歐股周四早盤開低，來到近一個月低點。由於擔心估值過高，華爾街隔夜出現10月以來最大的拋售；亞洲股市在歐股早盤，皆以盡黑收盤；另歐股投資人對變種病毒的持續性感到擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數開盤再跌4.87點或-1.21%，為397.91點，將今年以來的升幅轉為下跌。主力股市德國DAX指數和法國CAC指數皆低開，惟英國FTSE指數持平。歐股周四極可能出現連二跌。

投資人似乎略去蘋果和臉書的強勁獲利，以及美聯準會的寬鬆政策承諾；目前新冠疫苗的緩慢推出以及歐洲更多的社交管制，正打擊市場信心。

德國步上英國後塵，準備對來自英國、巴西、南美旅客進行入境管制；衛生部長預期疫苗短缺情形將持到四月。

科技股、石油天然氣股、採礦股跌幅最大，分別跌2.1%、1.95%、1.65%。

英國酒商Diageo漲4%。在美國市場強勁需求下，該全球最大烈酒公司報出上半財年驚人的淨銷售成長。

(時報資訊)