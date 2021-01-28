農曆新年將到來，上班族辛苦工作了一整年，期待的就是年終獎金發放的那刻。不過一名女網友抱怨每到過年前，長輩都會追著她狂問年終領多少，甚至還語帶嘲諷地說，「妳們公司也那麼大間，年終應該也很多齁」，讓原PO相當無奈，直說年終多寡和公司規模無關，而抱怨文貼出後就有網友給建議，表示這樣回話，對方絕對安靜，「我賺的錢只給辛苦養育我的父母，至於金額是公司決定，謝謝你的關心」。

原PO昨(27日)在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，每到過年前1、2個月家中長輩就會開始追問她年終領多少，看到新聞播報相關議題，便會對原PO說，「人家某科技大廠年終那麼多，連某航空公司也是那麼多，某金融公司也一樣」，然後就開始無限追問原PO，「妳們公司也那麼大間，年終應該也很多哦！」

這讓原PO感到相當無奈，雖然公司規模大，不見得年終會領得多，原PO沒有正面回覆長輩問題，沒想到長輩還不放過驚吐一句，「那麼大間一定賺很多錢啦，是妳不敢說而已」，讓她瞬間火氣上來，「他x的，公司賺錢是干我屁事啦！你以為賺的錢都有入我們的口袋哦？」

貼文發出後，不少網友表示碰過相同經驗，「我一律回答不知道、不要問」、「有關錢的問題我一律回答，我賺的錢只給辛苦養育我的父母，至於金額是公司決定，謝謝你的關心，如果你年終嫌多，這是我的帳號，我願意回收你不要的年終，孝敬我的父母」、「回對方，那是我的事，我自己操心就好」、「以前我也碰過，但我翻臉發脾氣後就沒人敢問了」、「跟他說菜市場逛一圈就沒了，接著給他一個微笑」、「我都直接說沒年終」。

(中時新聞網)