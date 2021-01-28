電池模組廠-順達(3211)公布109年財報，全年稅後盈餘10.35億元，年成長25.15%，每股盈餘為7.02元，由於全球新冠肺炎疫情未止，遠距生活及宅經濟需求延續，上半年訂單能見度良好，順達預估，今年上半年可望比去年同期好。

順達主要產品為NB及平板電腦電池組，約佔公司營收逾90%，由於IT產業競爭激烈，近幾年公司亦努力往非IT產品佈局，包括：動能電池的電動摩托車/電動自行車、儲能相關的伺服器不斷電系統、BBU等，以及居家儲能系統等。

全球新冠肺炎疫情引爆遠距生活及宅經濟需求，NB出貨從去年初旺到年底，帶動順達109年業績強勁成長，去年第4季合併營收為52.82億元，營業淨利為3.77億元，稅前盈餘為2.86億元，稅後盈餘為2.22億元，單季每股盈餘為1.51元；累計109年合併營收為193.48億元，年成長8.82%，營業淨利為13.43億元，稅前盈餘為13.44億元，稅後盈餘為10.35億元，年成長25.15%，每股盈餘為7.02元。

去年非IT產品佔順達營收比重不到兩位數，順達希望3年左右非IT產品佔比能達到佔比15%到20%。

由於全球新冠肺炎疫情未止，上半年訂單能見度良好，順達預估，今年上半年可望比去年同期好。

(時報資訊)