犯罪懸疑鉅作《複身犯》以「腦意識上傳」為電影主軸，今日（28日）發佈正式海報和最新花絮，男主角楊祐寧高難度演出「後天」人格分裂者，除了演自己，還要揣摩陳以文、王淨、林哲熹的人格特色，聲線、語調、肢體動作都天差地別，難度最高莫過於揣摩王淨的女性姿態與傲嬌感，楊祐寧自曝常偷偷「觀察」每個人，精準捕捉他們細微的表情變化跟習慣動作。

《複身犯》描述為偵破一起兒童綁票案，楊祐寧飾演的死刑犯「193」腦內遭強行植入多位嫌疑犯的意識，成為一個借屍還魂的怪物，除了從外觀、個性來詮釋其他人格，楊祐寧更特別觀察他們的發聲位置，由裡而外化身另一個人，飾演警探的李銘忠也直呼：「我覺得好可怕！就好像一個活生生的人，在我面前切換人格。」

最新「多重人格」花絮也透露每個嫌疑犯的人格特色，林哲熹所飾演的公車司機邱俊生，是個愛嗑檳榔又滿嘴髒話的臺客，他逗趣地說：「這次做了檳榔嘴，是很好玩的體驗！」楊祐寧在演出上，刻意強化林哲熹偏低沉的發聲位置，以及臉部肌肉的扭曲。而陳以文所飾演的廖志輝，是一位做土地交易的仲介，認為錢可以解決一切事情，楊祐寧無論說話聲調跟速度，甚至嘴角抽動幅度，都宛如陳以文上身。

楊祐寧表示，難度最高莫過於揣摩王淨所飾演的王庭，她是一名缺乏愛的少女，講話多了一點傲嬌感，跟男生比較不一樣。在聲音變化上，楊祐寧也不單單只是拉高音頻，而是從語調上加入更多女性的特徵。王淨也形容這次演出說：「每個人對於自己角色的設定，都非常不一樣，到最後反而成了一個新的火花。」

(中時 )