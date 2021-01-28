黃姓男子以糾正泳姿為由，在泳池搭訕素不相識的女泳客，還趁機摸女泳客的腰、腿及恥骨，因而挨告。黃男雖否認犯罪，但台北地院勘驗監視器畫面後，認定他性騷擾犯行，判處2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，黃男去年2月14日晚間在台北市中正運動中心游泳池游泳，見被害女泳客單獨1人，上前搭訕，表示女泳客泳姿不佳，要給予指導，卻在女泳客手扶池邊踢水時，伸手摸她的腰部、大腿根部及恥骨3次，女泳客嚇得逃離現場，事後報警提告。

黃男挨告後否認犯行，辯稱他只是要幫助女泳客身體浮上水面，下半身浮出後就已放手，沒有繼續觸碰；女泳客則證稱，事發後她很害怕，躲到更衣室時還用頭撞置物櫃，並傳LINE向朋友求助。

法官勘驗LINE對話紀錄，確定案發後女泳客確實流露出恐懼的心情，另比對監視器畫面，也與女泳客證述內容大致相符；此外，黃男2018年間也曾因糾正他人泳姿摸肚臍挨告性騷擾，當時雖獲不起訴，但事後卻沒更加小心，法官因此認定黃男性騷擾犯行及犯意。

(中時 )