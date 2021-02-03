性騷擾往往對受害者造成身心影響，近期更爆出雞排妹遭老闆和男星翁立友吃豆腐的醜聞，除了雙方唇槍舌戰，網路上也掀起各種論戰，也開始講到「自我保護」的方法；好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）就被點名為「自我保護的最佳範本」，每每跟女性合照他總是擺出「紳士手」，保持禮貌距離獲得好評。

雞排妹遭翁立友性騷擾事件鬧得沸沸揚揚，更引起粉絲和網友之間論戰，在各種意見中，有不少男生在討論該如何「自我保護」，巨星基努李維從影多年來，公開場合和私下的舉動意外引起討論。

基努李維的紳士手舉動被讚爆。(圖/ 摘自推特)

基努李維的紳士手舉動被讚爆。(圖/ 摘自推特)

基努李維的紳士手舉動被讚爆。(圖/ 摘自推特)

推特及一些網路論壇瘋傳基努李維和其他女星或女粉絲的合照，注意到他每次合照時，縱使對方再熱情，他都會保持距離，避免肌膚接觸，在多張合照中發現基努李維都會擺出「紳士手」（就是做出環抱或摟肩姿勢，但實際上手和他人身體保持幾公分的距離），無論對像是年輕女性或是令人尊重的前輩，讓照片顯現出來有親和力又不失禮貌。

而基努李維這些禮貌畫面也被網友分享到臉書社團，大讚「基哥教你男生如何保護自己」，底下也掀起一片讚賞，「一定要露出手證明沒摸，不過如果是他結局就不一樣了」、「好榜樣」、「紳士」、「基哥偶像」、「他真的是無欲無求又帥又會演戲簡直男神代表，喔不，男神不足以形容他」、「一堆路人還拿奶頂他我快笑死」、「本來就應該這樣，誰跟你舞台效果」。

(中時新聞網)