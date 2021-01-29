全國電(6281)持續展店，全國電子進駐台中秀泰文心今(29)日正式開幕，這也是全國電子首度選在百貨一樓精華區開出130坪新潮賣場，搶攻百貨家庭客層。

另外，全國電子另一品牌通路Digital City也將持續展店，全台第26家門市，擁有超過一百多坪的「三重集美店」也將於2月5日正式開幕。

全國電子去年受惠宅經濟以及持續展店，全年營收創新高，達194.76億元，年增11.13%，去年前三季EPS 4.95元，也優於前年同期的3.76元，去年獲利可望同創新高。

全國電子近年積極創新，繼新品牌通路創造良好營運動能，全國電子再創新作！全國電子總經理林政勳攜手秀泰集團，首家門市選定落腳台中秀泰文心店一樓精華區域，將於今(29)日正式開幕。全國電子秀泰文心店擁有130坪的寬敞賣場空間及新潮規劃，讓消費者能自在體驗智慧家電及各色數位資通訊商品，瞄準百貨家庭客層，開幕活動期間將規劃一系列的3C家電優惠活動，搶攻尾牙禮品、春節送禮或者年終家電換購商機。

另外，全國電子Digital City也將持續展店，超過一百多坪的「三重集美店」也將於2月5日開幕，為全台第26家Digital City門市。

(時報資訊)