陳菊出席「守護正義傳承90-監察院90周年院慶特展」開幕儀式 16:442021/01/29 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳菊切壽桃慶生。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳菊看展。（趙雙傑攝） 陳菊致詞。（趙雙傑攝） 監察院長陳菊今日出席「守護正義傳承90-監察院90周年院慶特展」開幕儀式，致詞時表示此次特展重點不僅在回顧過去，更重要是策勵將來，並說明監察院在數位轉型計畫上的努力與成果，希望能提升效率，並加強與民眾的溝通。 《文創股》電玩展開幕 傳奇攜新手遊參展 澎湖小門地質探索館今起試營運 有趣好玩富教育意義 (中時 ) #特展 #監察院 #陳菊 #守護 #義傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 配合書展雲端舉辦 中研院推「進擊的知識」線上特展 14:012021/01/27 生活 嘉市博物館開幕 走進時光隧道 04:102021/01/24 地方新聞 2年蹲點全美戲院 初次寫書就被小英推薦 王振愷：很驚喜 22:012021/01/27 生活 電玩展今登場 安心觀展 04:102021/01/28 投資理財 台北電玩展明日登場 《三國群英傳M》展區防疫升級 17:592021/01/27 科技 東森自然美產學高峰會 王令麟：走在時代最前端 18:232021/01/25 財經 傳陳菊出遊都能耍特權 羅智強砲轟：花媽真的好威 20:162021/01/27 政治 篆刻名師揮毫贈春聯 黎明警政服務更創新 10:322021/01/25 社會 喜迎牛年 國銀端招財神器 04:102021/01/26 投資理財 73年首例 陳菊拍板：重刑受刑人可經篩選與監委視訊陳情 12:052021/01/25 政治 富商翁茂鍾司法醜聞 人審會決議林奇福等6法官移送監察院 21:492021/01/28 社會 政治熱門新聞 民進黨力挺黃捷影響甚大 黃暐瀚4個字預測罷免案結果 - 政治 部桃疫情後 陳時中、楊志良最新輿情民調曝光 - 政治 罷免黃捷、陳柏惟及吳思瑤 沈富雄：此人最危險 - 政治 【黃芳彥身亡】沈富雄曾嘆：為扁家流落他鄉不值得 - 政治 【黃芳彥身亡】扁讚黃為抗煞英雄？柯文哲：他的事蹟不在醫界 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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