陳菊看展。（趙雙傑攝）

陳菊致詞。（趙雙傑攝）

監察院長陳菊今日出席「守護正義傳承90-監察院90周年院慶特展」開幕儀式，致詞時表示此次特展重點不僅在回顧過去，更重要是策勵將來，並說明監察院在數位轉型計畫上的努力與成果，希望能提升效率，並加強與民眾的溝通。

(中時 )