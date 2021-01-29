PLG第1位離隊的洋將出爐了！桃園領航猿突然在29日宣布，洋將沃倫因為個人決定提前結束合約離隊，且在28日就已搭機返美，接下來領航猿將會僅剩傑克、里德兩名洋將，繼續跟「新台灣人」戴維斯組成三洋將陣容拚戰，是否還會找尋新洋將有待觀察，以下是領航猿官方新聞稿：

「開季以來感謝沃倫(WILLIE WARREN)為球隊努力與付出，沃倫有絕對的技術與能力。但由於球風與球隊未能融合打出最佳表現，個人決定提前結束合約離隊，並於1月28日搭機返美。期待球迷朋友一起祝福沃倫未來在其他賽場能有更好的成就與表現，同時也持續為桃園領航猿加油。」

比傑克、里德兩名洋將都晚抵台報到的沃倫，直到今年1月2日才首次登場，本季只打4場例行賽，平均可拿12.8分、6.8籃板與7.0助攻，卻始終沒有展現過往的強大進攻破壞力，外線命中率也只有3成57，其中三分命中率低到1成54，自然不符領航猿預期，走人也屬應該。

目前領航猿戰績5勝3敗，暫居聯盟第2，且領先排名第3的台新夢想家2.5場勝差，主要依賴的仍是他們的三洋將戰力，特別是戴維斯末節能上的絕對優勢，接下來他們只能祈禱洋將不能受傷，否則就將面臨無人可換的嚴重窘境，屆時戰績恐怕也將一路下滑了。

(中時 )