台北富邦勇士中鋒「大房東」曾文鼎如今已經列在PLG的「黑名單」了嗎？曾文鼎前役開打沒多久，就對台新夢想家洋將希克斯肘擊，當場遭到驅逐出場，如今因為聯盟顧及他是累犯，所以決定加罰阿鼎2.5萬元，以及禁賽1場，代表他缺席6日富邦與夢想家之戰。

以下是PLG官方1日發布的新聞稿內容，「針對1月31日進行的G20台北富邦勇士VS福爾摩沙台新夢想家，台北富邦勇士球員曾文鼎在首節肘擊福爾摩沙台新夢想家球員希克斯(Stephan Hicks)，比賽當中經裁判觀看重播影片後，遭奪權出場。

賽後聯盟開會判定此動作實屬嚴重危險動作，由於已是第2次(累犯)的危險動作，有鑒於保護球員基礎上，決議加罰曾文鼎新台幣2萬5000元整，且因為奪權出場的關係再加罰禁賽乙場，禁賽將於2月6日的G22台北富邦勇士VS福爾摩沙台新夢想家執行。」

曾文鼎先前在1月17日富邦與新竹街口攻城獅比賽當中，因為刻意打了高國豪的臉，遭到聯盟處罰5000元罰款，沒想到才剛兩周，阿鼎又因肘擊希克斯被罰款2.5萬與禁賽1場，個人累積罰款已經來到3萬，看來「大房東」已經逐漸樹立起自己「惡房東」的負面形象了。

隨後富邦勇士也發布新聞稿，強調為了告誡球員在場上遵守比賽規範，富邦將會加重曾文鼎的懲處，另行再予禁賽兩場，代表阿鼎的禁賽一下子變為3場，不僅6日與夢想家之戰不能打，就連7日與21日出戰桃園領航猿比賽也將缺席。

(中時 )