NBA新賽季開打迄今已近兩月，衛冕軍洛杉磯湖人並未如預期的一枝獨秀在戰績排行上領先，甚至在團隊戰力指數排行榜的排名也跌落在同城對手快艇之後屈居第二；然而，目前只是新球季的初期，沒有人會懷疑湖人重返總冠軍戰的能力。

台北時間2月5日早上11點，衛冕軍將在主場迎戰另一支西區勁旅丹佛金塊隊。明星中鋒Nikola Jokic領銜的高原大軍，上一季曾一路挺進至西區冠軍戰與湖人爭雄，最後雖然以1勝4負落居下風，但全軍鬥志昂揚給予湖人不小威脅。尤其陣中新秀Jamal Murray季後賽期間表現搶眼，風頭之健不在湖人眾家明星之下，深受球迷喜愛，也對他的進步與突破寄予厚望。

事實上，金塊隊在Nikola Jokic入夥之後整體隊型即產生革命性變化。「小丑」是能從1號打到5號的全能型戰將，除了7呎巨漢的禁區攻防條件外，他還有極佳的分球、策應能力，讓團隊進攻時的in-out戰術更加靈動而多變，必要時，Jokic還能分擔控球後衛的供輸、 指揮任務，讓場上隊友都能經由他的傳導，獲得絕佳的攻擊空檔；當然，他也具備現代籃球場上長人也能投外線的本事，這使得金塊的團隊戰力得到全方位的提升。

在上述兩人之外，NBA老江湖Paul Millsap僅以百萬美元的老將基本工資繼續效力，替這支年輕球隊提供了經驗傳承的挹注，而潛力股小前鋒Michael Porter Jr.場上拚勁十足，若能持續累積更多的磨練，可望成為陣中另一攻堅主力。

金塊隊目前在西區排名暫列第四，湖人則是第三，看似不相上下，但團隊戰力指數的排名，湖人的第二仍略優於金塊的第五。湖人上週出征東岸，在費城（76人）、底特律（活塞）連吞兩場敗仗，留下本季首次連敗紀錄，但因大腿輕微拉傷缺席對活塞之役的大將Anthony Davis，隨即在對塞爾提克之役回歸，且貢獻27分、14籃板和2次抄截的成績，湖人戰力立刻恢復舊觀。

金塊、湖人5日之戰，台灣運彩公司仍開設單場和場中投注，湖人戰將在剛結束東征行程後，立即要面對強敵前來踢館，作戰心理上難免會有些許掙扎；但，LeBron James、Marc Gasol、Montrezl Harrell和AD都是久經戰陣的NBA老資格，加上佔有主場作戰優勢，此役，仍然看好湖人在家高奏凱歌。喜歡單節投注的玩家，也不妨在場中下注時考慮金塊可能取得的領先契機。

(中時新聞網)