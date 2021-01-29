指揮中心指揮官陳時中今天說，網傳「別出門，看疫情控制情況！」為假訊息，他不會以個人名義發文，民眾別誤信轉傳以免觸法，最高可罰300萬或3年以下有期徒刑或拘役。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會發布新聞稿指出，網路流傳「別出門，看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！……在這場戰役中沒有局外人！在家！在家！在家！不要點讚！求轉發！ —陳時中」等訊息，這是假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

陳時中表示，類似上述這樣的訊息在去年也出現過，現在又捲土重來，但這是不實訊息。他在防疫期間，不會以個人名義發文，若要發相關訊息，都會透過指揮中心或記者會，「任何用我的名義發相關訊息，都不是我發的」。

陳時中也說，大家還是要避免假訊息，牽涉到一些奇怪的訊息要查證一下，不要任意轉發，以免觸法，最高可罰新台幣300萬元或3年以下有期徒刑或拘役。

(中央社)