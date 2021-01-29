為提升民眾繳便費便利性，從今年起至包括統一超商、全家、萊爾富及OK超商等4大超商繳納勞工保險費、勞工退休金、國民年金保費等每筆繳納上限從2萬元提高至3萬元。
據勞保局估計，目前勞保保費介於2萬至3萬的投保單位有3萬4204個、勞工退休金則有2萬1763個。
勞保局保費組組長劉金娃表示，除了可以至四大超商繳納外，民眾也可以至指定金融機構辦理轉帳代繳手續，或持繳款單至指定代收金融機構繳納，或透過網路銀行、網路ATM、全國繳費網及台灣行動支付等繳費管道繳納勞保、勞退或國保費用。
(中時 )
為提升民眾繳便費便利性，從今年起至包括統一超商、全家、萊爾富及OK超商等4大超商繳納勞工保險費、勞工退休金、國民年金保費等每筆繳納上限從2萬元提高至3萬元。
據勞保局估計，目前勞保保費介於2萬至3萬的投保單位有3萬4204個、勞工退休金則有2萬1763個。
勞保局保費組組長劉金娃表示，除了可以至四大超商繳納外，民眾也可以至指定金融機構辦理轉帳代繳手續，或持繳款單至指定代收金融機構繳納，或透過網路銀行、網路ATM、全國繳費網及台灣行動支付等繳費管道繳納勞保、勞退或國保費用。
(中時 )
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