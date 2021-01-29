高公局預估春節期間南向車流量在2月13日（初二）達高峰，北向在2月15日（初四）為高峰期，雙向車流量則落在2月14日（初三），尤其初三及初四國5及部分西部國道北上恐從午後塞到凌晨。

農曆春節即將到來，今年國道疏運預期也將湧現車潮，高公局今天表示，預估南向最大車流量將落在2月13日（初二），將是平日的1.6倍；北向最大車流量將會落在2月15日（初四），將是平日的1.8倍；雙向車流量最大則是預計落在2月14日（初三），將會是平日的1.6倍。

高公局表示，其中14日及15日為北返的尖峰期，預估中午過後將會出現長時段的壅塞，國5及西部國道北上部分路段，恐將壅塞到隔天凌晨才會紓解。

高公局也參考近3年春節連假交通量及交通特性，預估2月10日到2月14日，南向用路人可以利用下午1時後的時段；2月14日到2月16日北向用路人則建議用上午12時的時段。

高公局在春節期間也規劃高承載管制措施，包含2月12日到2月14日（初一至初三）每天早上6時到中午12 時國5南向南港系統；2月14日到2月16日（初三至初五）每日下午2時到晚間9時國5北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城；2月14日到2月15日（初三至初四）每日下午1到晚間6時國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪各交流道。

(中央社)