立法院臨時會今三讀通過中央政府總預算案及前瞻第3期特別預算案，民進黨發言人顏若芳表示，對於這段時間以來，民進黨立法院黨團所有委員、助理們的辛苦加班、努力，使得預算協商及審查順利通過，讓行政部門能夠有效運用預算，來提升人民健康安全、社會福利及促進國家發展，黨中央要表達誠摯的感謝。

顏若芳指出，此次臨時會原定要處理中央政府總預算案、國營事業預算案及前瞻第3期特別預算案等三大預算案，雖然國營事業預算案沒有完成，延到下個會期繼續處理。

她說，不過，中央政府總預算案及前瞻第3期特別預算案最終還是如期地順利通過，相信社會各界都有看到在審查預算的過程中，民進黨團所展現出全心維護民眾健康、福利的決心，與堅守國家主權地位的一貫立場，就是希望在政府各項施政計畫與建設所需的財政資源順利通過後，面對接下來的疫情和各項挑戰之下都能夠正常運作。

顏若芳說，尤其是中央政府總預算案的通過，對於台灣因應疫情的各項挑戰至關重要外，如國防安全相關預算的通過，讓國艦國造、國機國造與重大軍購等國軍重要計畫能持續推進，更有助於台灣整體國防安全的提升，在此，也要特別感謝國會能夠順利完成預算的審查。

顏若芳表示，立法院下個會期開始，將會繼續處理國營事業預算案，黨中央相信黨團的委員們會更加努力積極地使其順利通過，並在新的會期裡，黨中央也會全力支持黨團，持續為台灣人民捍衛各項權益與國家利益。

(中時 )