趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

中廣公司董事長趙少康重回國民黨，有意參選黨主席，昨（3）日民進黨秘書長林錫耀在中常會提到，趙少康有三中案等幾個案子陸續要開庭，這時間點回到國民黨「怪怪的」。對此，趙少康今受訪時反擊，表示這證實法院是民進黨開的，且總統蔡英文任命表姐夫擔任最高行政法院院長，已無法無天，並提到，若將來當選總統，會把52台還給中天。

趙少康表示，跟林錫耀是老朋友，但現在這樣講真的對民進黨不好，難道是要司法追殺嗎？還是要給檢察官或法官施壓嗎？以前人家說法院是國民黨開的，現在都說法院是民進黨開的，這不是證實人家的講法嗎？至於回歸時間點，他反問「那什麼時候不奇怪呢？」

接著趙少康提到，蔡英文任命表姐夫擔任最高行政法院院長，蔡英文的手怎麼可以伸到司法裡面呢？加上林錫耀說法，好像已經無法無天，視司法於無物，「可以這樣子搞嗎？」

趙少康認為，很多事情都有限度，司法有界線，包括媒體監督行政部門，可以這麼蠻橫幹掉52台、放華視嗎？黨政軍退出三台，政府的力量通通進去，黨再控制政府，現在不就是這樣嗎？所以「黨政軍退出三台是假的」，NCC又說是商業行為沒有介入，你們相信嗎？

話鋒一轉，趙少康鄭重宣示，「如果將來我競選總統，如果我當選，我會叫華視退出52台、52台還給中天」。

(中時新聞網)