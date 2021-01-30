109學年度第2學期將於2月17日開學、18日正式上課，北市勞動局為減輕失業勞工的家庭經濟負擔、讓子女安心就學，自2月1日起至3月31日止，受理「失業勞工子女109學年度第2學期就學補助申請」。勞動局長陳信瑜表示，符合條件者，可享補助公立高中職5000元，私立高中職、公立大專院校1萬2000元，私立大專院校達2萬6000元。

勞動局統計，108年度申請補助的件數有176件，核定的件數達122件，共147名學生受惠，共祭出309萬5607元；109年度申請件數增至265件，核定187件，210名學生受惠，共祭出445萬677元。

陳信瑜表示，申請者必須符合條件，須設籍北市（如申請人與設籍北市的國民結婚，且依法獲准居留在台灣工作的外國人、陸港澳居民，不受設籍限制），且於去年10月1日起至今年3月31日「非自願離職」。

陳信瑜說，條件還有申請人及配偶108年度綜合所得總額，合計在新台幣148萬元以下，子女須就讀國內的高中職或大專院校，且未領有其他政府單位提供的就學費用補助或學雜費減免者，才可提出申請。

陳信瑜強調，申請時請備妥申請書﹙須黏貼申請人金融機構存摺帳號封面影本﹚，並附上在學子女109學年度第2學期就學繳款單，以及完成繳款證明單影本，還有最近一次的「失業給付認定收執聯」或非自願離職證明文件影本、申請人及配偶108年度綜合所得稅各類所得資料清單、戶口名簿影本。

勞動局表示，申請人須將各項資料在2月1日至3月31日受理期間內，掛號郵寄至「11008臺北市信義區市府路1號東北區5樓臺北市政府勞動局勞動教育文化科收」。

勞動局提醒，申請書可至北市各區公所、勞動局或各就業服務站索取，或至勞動局網站下載，相關訊息也可洽市民熱線1999轉3318詢問。

(中時 )