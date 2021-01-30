全台知名的「正義魔人」蘇大媽，前年因對執業中的物理治療師，持手機近拍並咆哮謾罵，被二審依醫療法判刑5月確定後，台南地檢署原本准許他易科罰金15萬元並分3期繳交，但因她持續濫訴及擾亂公署，檢方決定撤銷執行易科罰金，導致她可能得入監服刑，目前正向法院聲明異議中。

據了解，前年蘇婦前往台南市中西區某復健科診所掛號，因細故與櫃台人員口角後，竟持手機對著正在執行醫療業務的物理治療師，開啟閃光燈近距離拍攝，並咆哮謾罵。台南高分院依醫療法判刑5月，經最高法院駁回上訴確定。

去年12月23日南檢執行時，曾與蘇婦約法三章，要求她改正濫訴、擾亂公署的行為，最後才准許易科罰金15萬元，並分三期繳納，經蘇繳納第一期罰金後請回。

沒想到，檢方事後又陸續收到蘇婦提告及擾亂公署秩序的案件，因此決定撤銷執行易科罰金。蘇婦得知可能得入監服刑後，已向台南地院聲明異議，目前法官尚未裁定。

據查，蘇婦除犯醫療法判刑5月確定外，從2019年12月8日至2020年4月25日，她還曾多次言語嘲諷、辱罵及脅迫依法執行職務的公務員，分別被台南市第一、二、三、四及永康警分局送辦，經檢方依妨害公務罪併案起訴後，台南地院認定定蘇婦涉犯5罪，累犯，各處刑3月，又涉犯侮辱公務員罪處刑3月，合併應執行8月。蘇婦不服上訴，案由台南高分院審理中。

(中時 )