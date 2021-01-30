打麻將胡不了牌竟是疾病作祟！神經外科醫師顏君霖近日在節目中透露，一名咖啡師平時身體很健康，也沒出現任何異狀，不料他某天和朋友打麻將，卻怎樣都無法自摸或胡牌，因此慘賠了一褲子，讓他相當懊惱，後來因經常頭痛到醫院看診，竟被確診罹患惡性神經膠質細胞瘤，短短1年多後便撒手人寰。

顏君霖日前在《健康2.0》節目中透露，該名咖啡師平常健康狀況良好，也沒感覺哪裡不舒服，不料有陣子和朋友打牌時，發現自己一直沒辦法自摸或吃胡，每次都輸到脫褲子，加上頭痛頻率增加，這才覺得不對勁，趕緊到醫院檢查，誰知竟罹患了第四期膠質瘤，即便用盡各種治療方法，仍在1年半後病逝。

顏君霖在節目中分享收治個案。（圖／翻攝自健康2.0 YouTube頻道）

血液腫瘤科醫師戴承正補充，腦部惡性神經膠質細胞瘤的早期表現和中風有點類似，會伴隨頭痛、手腳無力、抽蓄、嘔吐、走路不穩等症狀，此外性格改變、視力模糊等也可能是腦部腫瘤的徵兆，即便早期就發現，存活率也不一定增加，但還是要盡早就醫。

顏君霖提醒，腦瘤不管是惡性或良性都很棘手，像是有位患者的腦幹長出腫瘤，導致反覆出血，最後經過手術移除，雖然成功保住一命，但半身已接近癱瘓，必須靠拄柺杖才能行走，由此可知腦部風險非常高，不可不慎。

(中時新聞網)